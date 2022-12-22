***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.12.2022 17:23
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089240
BIST
17:525.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 28,19
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
17:5218,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
17:5219,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
17:521.080,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,65
|Açılış
|: 1.080,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.079,93
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ULUFA
|9,46
|480.666.931
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|230.154.099
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|30.743.317
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|19.741.444
|% 9,99
|
|EGEPO
|19,52
|68.906.396
|% -9,29
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|MEDTR
|41,70
|16.692.061
|% -4,88
|
|BERA
|31,38
|426.909.490
|% -4,56
|
|THYAO
|142,10
|6.130.215.751
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,30
|5.432.585.127
|% 3,23
|
|ENKAI
|27,96
|4.470.187.451
|% 4,56
|
|AKBNK
|19,84
|3.709.997.514
|% -0,55
|
|ASELS
|58,20
|3.594.138.631
|% -1,77
|
|EKGYO
|8,30
|5.432.585.127
|% 3,23
|
|VAKBN
|12,36
|3.423.163.936
|% 0,65
|
|ISCTR
|12,92
|3.358.292.533
|% 1,25
|
|YKBNK
|12,11
|3.121.720.071
|% 0,92
|
|SKBNK
|3,14
|732.063.455
|% -0,63
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6692
|18,6732
|% 0,07
|
|Euro
|19,8260
|19,8409
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,3319
|22,4439
|% -0,68
|
|Frank
|19,9913
|20,1117
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9510
|4,9758
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-14,45
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.081
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.290
|7.347
|-50,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|0,54
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem