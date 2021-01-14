***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [PGSUS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi14/01/2021Sıra Açma Başlangıç Tarihi14/01/2021Sıra Açma Saati14:00AçıklamalarPGSUS.E sırasında bir üyenin maddi hata nedeniyle işlem iptal talebinin incelenmesi nedeniyle sıra saat 10:18:56'da işleme kapatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında işlemlerin iptal edilmesine karar verilmiş olup sıranın kapatıldığı ana kadar gerçekleşen tüm işlemler ve sırada bekleyen tüm emirler BİAŞ Yönetmeliğinin 33/b maddesi uyarınca iptal edilmiştir. Sıra saat: 14:00' da işleme açılarak sırada 14:00 - 14:15 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve sıra saat 14:20'den itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902059BIST