***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
14.01.2021 12:45
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
14/01/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
14/01/2021
Sıra Açma Saati
14:00
Açıklamalar
PGSUS.E sırasında bir üyenin maddi hata nedeniyle işlem iptal talebinin incelenmesi nedeniyle sıra saat 10:18:56'da işleme kapatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında işlemlerin iptal edilmesine karar verilmiş olup sıranın kapatıldığı ana kadar gerçekleşen tüm işlemler ve sırada bekleyen tüm emirler BİAŞ Yönetmeliğinin 33/b maddesi uyarınca iptal edilmiştir. Sıra saat: 14:00' da işleme açılarak sırada 14:00 - 14:15 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve sıra saat 14:20'den itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902059
BIST
13:101.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:107,3821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:108,9907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:10436,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,89
|Açılış
|: 436,65
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:10
|YAPRK
|117,80
|25.131.456
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|101.121.014
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,42
|43.993.691
|% -6,03
|
|THYAO
|13,38
|1.209.779.597
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,69
|1.069.184.858
|% -2,38
|
|TCELL
|17,11
|656.895.251
|% -0,23
|
|SISE
|7,81
|615.428.237
|% -2,13
|
|FENER
|39,96
|595.607.015
|% 2,51
|
|DOHOL
|3,69
|1.069.184.858
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|403.918.448
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|338.579.548
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,45
|353.451.535
|% 0,00
|
|THYAO
|13,38
|1.209.779.597
|% 0,75
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3780
|7,3821
|% -0,28
|
|Euro
|8,9808
|8,9907
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0386
|10,0889
|% -0,21
|
|Frank
|8,2737
|8,3235
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9604
|1,9703
|% -0,36
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-8,04
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-45,29
|
|Yarım
|1.397
|1.433
|-21,91
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,09
|