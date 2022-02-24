***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
24.02.2022 14:09
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_PGSUSE0222P105.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti bugün için 3,65'ten 9,65'e çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004029
BIST
14:341.834
En Yüksek
|Değişim
|: -9,01%
|| -181,67
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:3414,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 0,5815
|Açılış
|: 14,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:3416,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,6170
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3279
En Düşük
15,4856
14:34910,45
En Yüksek
|Değişim
|: 7,31%
|| 62,04
|Açılış
|: 910,45
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ALKA
|17,62
|42.903.399
|% 8,77
|
|ULUUN
|6,59
|141.673.211
|% 5,95
|
|PETUN
|20,06
|40.871.643
|% 4,86
|
|DAGHL
|13,90
|6.498.805
|% 2,96
|
|HUNER
|2,47
|627.910.983
|% 2,07
|
|ESEN
|27,36
|32.230.503
|% -10,00
|
|CANTE
|16,20
|7.370.156
|% -10,00
|
|SRVGY
|87,30
|20.627.316
|% -10,00
|
|PCILT
|11,07
|12.391.538
|% -10,00
|
|ERSU
|4,50
|14.046.001
|% -10,00
|
|EREGL
|28,18
|2.413.354.766
|% -7,36
|
|THYAO
|25,28
|1.453.850.238
|% -9,97
|
|GARAN
|11,08
|1.444.638.672
|% -4,73
|
|KRDMD
|10,56
|1.043.620.902
|% -9,90
|
|YKBNK
|3,55
|725.829.173
|% -9,44
|
|HUNER
|2,47
|627.910.983
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,55
|725.829.173
|% -9,44
|
|GARAN
|11,08
|1.444.638.672
|% -4,73
|
|ODAS
|1,26
|157.569.697
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.223.542
|% -9,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3753
|14,3986
|% 4,21
|
|Euro
|16,1644
|16,2748
|% 3,94
|
|Sterlin
|19,1872
|19,2834
|% 2,85
|
|Frank
|15,4919
|15,5852
|% 3,37
|
|Riyal
|3,8183
|3,8375
|% 4,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -192, 21 kaybederek (% -8.55 ) 2, 055
-
14:46XU100
Endeks 1, 840 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 74 altında . İşlem hacmi 18, 339.00 milyon TL de
-
14:41XU100
Endeks 1, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 93 altında . İşlem hacmi 18, 026.00 milyon TL de
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -166, 83 kaybederek (% -9.18 ) 1, 650
-
14:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ALCTL, PAGYO, PENGD, AKSEN, TEZOL, GOLTS, YKSLN, ENJSA, ARASE