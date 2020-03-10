***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:54
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826348
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1649
En Düşük
6,1032
18:057,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -4,50
|Açılış
|: 327,31
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.315.828
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|198.131
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|DESPC
|5,30
|56.944.559
|% 8,16
|
|OZRDN
|2,20
|17.496
|% 7,84
|
|TSPOR
|4,80
|214.017.076
|% -15,79
|
|BRKSN
|3,46
|71.382.905
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|905.899
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|ARSAN
|3,52
|13.502.302
|% -14,15
|
|ASELS
|26,06
|1.133.052.628
|% -6,12
|
|THYAO
|9,97
|1.109.869.461
|% -3,95
|
|GARAN
|9,34
|754.452.227
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|413.254.784
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|263.481.494
|% -8,02
|
|IHLGM
|1,19
|232.827.198
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|413.254.784
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|263.481.494
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,29
|149.206.426
|% -4,44
|
|KARSN
|1,51
|178.453.546
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9835
|8,0236
|% -0,65
|
|Frank
|6,5804
|6,6201
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6363
|1,6445
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-26,62
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|2,05
|