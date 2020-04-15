***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:26
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838062
BIST
11:2395.007
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -3.542,32
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:236,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:237,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:23378,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,68
|Açılış
|: 378,08
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|RTALB
|8,55
|11.931.518
|% 8,64
|
|DOCO
|397,80
|41.317.242
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|401.843.133
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|11.358.609
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.478.444
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|THYAO
|10,50
|797.763.994
|% -3,67
|
|ASELS
|26,06
|638.841.050
|% -4,47
|
|PGSUS
|55,45
|401.843.133
|% -9,98
|
|GARAN
|8,35
|382.613.149
|% -2,68
|
|YKBNK
|1,97
|178.787.962
|% -3,43
|
|YKBNK
|1,97
|178.787.962
|% -3,43
|
|THYAO
|10,50
|797.763.994
|% -3,67
|
|IHLAS
|0,62
|42.918.320
|% -7,46
|
|IHLGM
|1,03
|69.059.998
|% -6,36
|
|ALBRK
|1,15
|73.560.820
|% -4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5421
|8,5850
|% -0,45
|
|Frank
|7,0811
|7,1237
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8175
|1,8266
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-12,08
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.476
|-4,40
|
|Tam
|2.482
|2.548
|-4,60
|
|Yarım
|1.208
|1.240
|-2,30
|
|Çeyrek
|606
|620
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,24
|28,24
|-1,36
|