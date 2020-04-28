***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:08
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840610
BIST
12:55101.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 290,03
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:556,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:557,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
12:55384,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,76
|Açılış
|: 384,51
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.484.257
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|263.538.085
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|29,00
|6.362.148
|% -4,92
|
|ALCTL
|21,12
|50.207.108
|% -4,69
|
|IHGZT
|4,40
|102.035
|% -4,35
|
|KNFRT
|11,55
|20.683.029
|% -4,07
|
|ECILC
|5,32
|653.982.911
|% 4,11
|
|GARAN
|8,45
|584.385.502
|% 1,08
|
|THYAO
|10,84
|422.687.739
|% 0,18
|
|ASELS
|27,46
|331.514.911
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|263.538.085
|% 9,99
|
|ECILC
|5,32
|653.982.911
|% 4,11
|
|YKBNK
|2,12
|163.021.232
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|584.385.502
|% 1,08
|
|TSKB
|1,07
|59.905.214
|% 0,94
|
|AVOD
|2,38
|120.828.344
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7188
|8,7625
|% 0,70
|
|Frank
|7,1632
|7,2064
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-5,95
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.521
|-4,10
|
|Tam
|2.529
|2.583
|-4,20
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-2,10
|
|Çeyrek
|618
|632
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,67
|23,67
|0,60
|