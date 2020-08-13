***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:15
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868628
BIST
16:471.102
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.101
16:477,3233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:478,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:47457,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,35
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MSGYO
|4,18
|39.384.857
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.477.739
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.571.954
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.641.486
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|KRGYO
|4,46
|20.052.089
|% -9,16
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|ASELS
|17,66
|966.825.892
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,70
|899.183.262
|% 1,22
|
|THYAO
|11,04
|811.526.546
|% -3,33
|
|GARAN
|6,97
|804.344.227
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,00
|800.002.848
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,00
|800.002.848
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,85
|650.888.697
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|326.176.164
|% 0,66
|
|KARSN
|3,16
|664.505.724
|% 3,27
|
|ODAS
|2,50
|406.149.009
|% -1,19
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3179
|7,3233
|% -0,14
|
|Euro
|8,6773
|8,6887
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,5875
|9,6356
|% 0,63
|
|Frank
|8,0353
|8,0837
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% 0,03
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|18,81
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,45
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|1,67
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|
Seans Raporu
16:47
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