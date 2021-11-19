***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 13:08
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978685
BIST
15:541.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:5411,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0862
|Açılış
|: 11,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:5412,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0361
|Açılış
|: 12,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:54662,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,08
|Açılış
|: 662,76
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:52
|FRIGO
|2,86
|31.507.618
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.400.161
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|66.288.686
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.455.275
|% 9,95
|
|BASGZ
|13,96
|412.075.501
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|96.228.897
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,95
|302.484.014
|% -6,98
|
|DOCO
|950,10
|47.247.995
|% -6,45
|
|THYAO
|17,20
|1.850.751.496
|% -4,44
|
|KRDMD
|8,23
|1.943.039.311
|% 4,97
|
|THYAO
|17,20
|1.850.751.496
|% -4,44
|
|GARAN
|12,18
|1.382.708.850
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,53
|1.235.760.940
|% -1,94
|
|SISE
|11,20
|1.102.187.837
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,53
|1.235.760.940
|% -1,94
|
|KRDMD
|8,23
|1.943.039.311
|% 4,97
|
|ODAS
|1,60
|298.211.947
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|245.525.074
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,09
|460.023.396
|% 5,10
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1139
|11,1262
|% 0,82
|
|Euro
|12,5162
|12,5358
|% -0,23
|
|Sterlin
|14,8128
|14,8871
|% -0,30
|
|Frank
|11,8858
|11,9574
|% 0,03
|
|Riyal
|2,9387
|2,9535
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,20
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,76
|
|Cumhuriyet
|4.379
|4.445
|-7,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|-21,24
|
|Yarım
|2.104
|2.159
|-10,28
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|-2,74
|
Seans Raporu
15:52
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