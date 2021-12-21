***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:09
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985020
BIST
13:471.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:4711,3239
En Yüksek
|Değişim
|: -7,10%
|| -0,8660
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1708
13:4712,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -7,07%
|| -0,9786
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6845
13:47663,30
En Yüksek
|Değişim
|: -6,29%
|| -44,50
|Açılış
|: 663,30
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:47
|PENTA
|359,70
|28.780.062
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.572.598
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.114.263
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|9.675.024
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|GARAN
|11,87
|2.172.759.641
|% -0,08
|
|SISE
|13,22
|1.513.791.488
|% -0,45
|
|EREGL
|25,86
|1.274.464.671
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,13
|1.017.972.309
|% -1,83
|
|TUPRS
|146,80
|958.441.536
|% -1,94
|
|YKBNK
|3,54
|660.484.934
|% 1,72
|
|GARAN
|11,87
|2.172.759.641
|% -0,08
|
|SISE
|13,22
|1.513.791.488
|% -0,45
|
|ODAS
|1,40
|156.183.320
|% 2,19
|
|KRDMD
|9,13
|1.017.972.309
|% -1,83
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2761
|11,3239
|% -7,10
|
|Euro
|12,7952
|12,8615
|% -7,07
|
|Sterlin
|15,2810
|15,3576
|% -5,99
|
|Frank
|12,3727
|12,4472
|% -6,40
|
|Riyal
|3,0337
|3,0489
|% -6,36
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,54
|
|Altın Gr.
|666
|666
|-41,68
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.428
|4.545
|-393,00
|
|Yarım
|2.140
|2.199
|-190,11
|
|Çeyrek
|1.074
|1.099
|-95,05
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,42
|8,43
|-0,53
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,03
|