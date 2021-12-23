***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:19
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985691
BIST
17:591.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:5911,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -7,57%
|| -0,9226
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:5912,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -7,47%
|| -1,0343
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:59655,83
En Yüksek
|Değişim
|: -7,34%
|| -51,97
|Açılış
|: 654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PENTA
|359,70
|32.361.235
|% 10,00
|
|UNLU
|5,84
|37.655.020
|% 9,98
|
|OYLUM
|5,51
|6.935.244
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.253.316
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|93.962.017
|% 9,97
|
|GSDHO
|2,70
|252.766.917
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.722.319
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.853.334
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.904.329
|% -10,00
|
|RODRG
|21,10
|9.825.995
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|3.915.442.788
|% -1,18
|
|SISE
|12,87
|2.987.646.384
|% -3,09
|
|EREGL
|26,02
|2.420.913.815
|% 2,28
|
|KRDMD
|8,85
|1.928.987.428
|% -4,84
|
|THYAO
|19,10
|1.820.294.963
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,55
|1.703.819.516
|% 2,01
|
|GARAN
|11,74
|3.915.442.788
|% -1,18
|
|SISE
|12,87
|2.987.646.384
|% -3,09
|
|KRDMD
|8,85
|1.928.987.428
|% -4,84
|
|DOHOL
|2,71
|562.790.357
|% -2,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2521
|11,2858
|% -7,42
|
|Euro
|12,7683
|12,8157
|% -7,40
|
|Sterlin
|15,1497
|15,2257
|% -6,79
|
|Frank
|12,2762
|12,3502
|% -7,13
|
|Riyal
|3,0101
|3,0252
|% -7,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,11
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-49,01
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,65
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,34
|
Seans Raporu
17:59
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17:59GWIND
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem