***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:06
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994906
BIST
17:291.995
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -90,46
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.994
17:2913,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1773
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2915,4761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1419
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:29794,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,01
|Açılış
|: 794,12
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:29
|IZTAR
|23,10
|57.285.606
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|471,00
|82.305.205
|% 9,59
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|PRKAB
|50,40
|206.199.003
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.662.972
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.328.975
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|HALKB
|5,28
|1.211.742.402
|% -3,12
|
|KOZAL
|127,00
|966.814.905
|% -4,94
|
|EKGYO
|2,40
|759.226.366
|% -4,38
|
|VAKBN
|3,88
|502.337.429
|% -2,76
|
|TSPOR
|6,66
|426.288.631
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,40
|759.226.366
|% -4,38
|
|ODAS
|1,38
|259.147.145
|% -3,50
|
|CEMAS
|1,12
|53.594.610
|% -3,45
|
|ADESE
|0,76
|34.286.419
|% -3,80
|
|HLGYO
|2,52
|100.035.706
|% -1,95
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,30
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,59
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|0,29
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|0,76
|
Seans Raporu
17:29
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