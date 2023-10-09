***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2023 17:17
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202728
BIST
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17:418.243
En Düşük
|Değişim
|: -2,62%
|| -222,07
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:4127,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1292
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:4129,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:411.649,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 24,16
|Açılış
|: 1.649,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DMRGD
|19,91
|28.739.627
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.502.404
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|682.491.638
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|39.642.673
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|391.329.419
|% 9,98
|
|FENER
|111,60
|735.759.797
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ARZUM
|51,80
|65.789.711
|% -9,99
|
|OBASE
|30,88
|55.035.552
|% -9,97
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|TUPRS
|148,10
|6.576.496.718
|% 0,27
|
|THYAO
|228,50
|6.126.819.821
|% -4,15
|
|PETKM
|23,12
|4.734.052.103
|% 0,09
|
|KCHOL
|157,00
|3.554.148.457
|% -0,63
|
|ZOREN
|6,20
|3.221.751.196
|% -9,22
|
|ZOREN
|6,20
|3.221.751.196
|% -9,22
|
|EKGYO
|8,20
|2.639.807.207
|% -5,09
|
|PETKM
|23,12
|4.734.052.103
|% 0,09
|
|SKBNK
|6,83
|1.253.220.118
|% -1,44
|
|YKBNK
|18,55
|2.739.734.741
|% -2,52
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6996
|27,7063
|% 0,47
|
|Euro
|29,2350
|29,2472
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7265
|33,8956
|% 0,23
|
|Frank
|30,4271
|30,6104
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3627
|7,3996
|% 0,43
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,24
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,12
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.153
|11.258
|251,00
|
|Yarım
|5.593
|5.646
|126,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,26
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|3,56
|
Seans Raporu
17:41
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17:56RTALB
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 411, 480 adet işlem
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17:55KUYAS
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 090 adet işlem
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17:54ADEL
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 561.60 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 230 adet işlem
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17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -225, 57 kaybederek (% -2.55 ) 8, 619
-
17:53XU100
Endeks 8, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 09 altında . İşlem hacmi 120, 920.00 milyon TL de