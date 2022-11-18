***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:04
***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PGSUS
Açıklamalar Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ile ilgili olarak Esas Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081024
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6300
En Düşük
18,5265
18:0019,2611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0382
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.048,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.049,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6278
|% 0,18
|
|Euro
|19,2440
|19,2611
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,0584
|22,1690
|% 0,29
|
|Frank
|19,4508
|19,5679
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.986
|7.116
|-15,00
|
|Yarım
|3.393
|3.479
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-2,87
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında