***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.05.2021 20:05
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
1 Ocak - 31 Mart 2021 dönemine ilişkin üç aylık Ara Dönem Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936043
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2842
En Düşük
8,2246
18:0510,0652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0384
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05488,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,56
|Açılış
|: 488,34
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2750
|8,2842
|% 0,61
|
|Euro
|10,0439
|10,0652
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,6615
|11,7200
|% 1,57
|
|Frank
|9,1486
|9,2037
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1992
|2,2102
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|3,60
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-0,04
|