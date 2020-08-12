***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-524.936.440 1.289.452.540Dönem Karı (Zararı)-1.328.596.135 109.130.445Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.328.596.135 109.130.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.255.211.552 679.362.468Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 909.198.976 742.249.525Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-610.118 3.083.322Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-610.118 3.083.322Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.064.822 -276.383.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.551.717 29.152.913Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-569.202 -823.197Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-17.047.337 -304.713.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 236.257.705 219.951.014Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -8.322.246 -6.377.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-35.145.814 -1.542.802Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler162.897.871 -1.616.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-341.704.724 565.222.237Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler259.172.577 -589.514.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-631.990.337 -8.483.291Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.394.607 -17.311.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.506.121 248.573.197Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.013.764 931.958.620Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-415.089.307 1.353.715.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-109.820.399 -64.027.551Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-26.734 -235.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-518.560.250 -362.089.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri290.198 1.384.918Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri290.198 1.384.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.457.371 -109.554.157Verilen Nakit Avans ve Borçlar-495.393.077 -253.920.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI439.936.956 -914.801.155Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.277.016.246 226.713.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -307.226.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -307.226.950Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-670.291.194 -677.562.074Ödenen Faiz-207.527.992 -199.033.449Alınan Faiz40.739.896 42.308.318YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-603.559.734 12.562.085Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi553.207.801 233.775.955NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.351.933 246.338.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 4.187.316.581 2.741.044.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 4.136.964.648 2.987.383.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.438.970 -330.438.970 -330.438.970Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.743.971 507.378.625 3.422.619.285 -37.610.607 3.385.008.678Transferler98.679 507.279.946 -507.378.625 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 340.834.155 -19.996.260 140.486.166 110.518.545 571.842.606 -4.916.852 566.925.754Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.472.651.722 -109.756.809 -80.673.790 5.114.985 1.009.023.917 110.518.545 3.994.461.891 -42.527.459 3.951.934.432Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 893.477.915 0 -176.090.625 -1.328.596.135 -611.208.845 0 -611.208.845Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 0 0 0 0 0 0 455.687.025 0 0 0 0 0 0 -3.904.009 0 0 0 0 0 3.467.904.924 0 0 0 -218.253.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.459.941 0 0 0 2.235.362.715 -1.328.596.135 0 4.730.960.362 0 4.730.960.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 4.136.964.648 4.187.316.581Ticari Alacaklar6 186.474.416 446.978.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 186.474.416 446.978.360Diğer Alacaklar6 514.026.252 88.182.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 314.649 102.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar513.711.603 88.079.717Türev Araçlar21 3.675.239 61.239Stoklar81.847.633 75.453.026Peşin Ödenmiş Giderler7 1.628.582.453 1.276.409.834Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.404.257 13.721.092Diğer Dönen Varlıklar41.897.667 829.576ARA TOPLAM6.595.872.565 6.088.952.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.595.872.565 6.088.952.277DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar211.314.283 150.906.344Diğer Alacaklar6 142.698.230 144.500.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar142.698.230 144.500.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 67.523.031 57.154.173Maddi Duran Varlıklar8 1.864.320.973 1.675.901.667Kullanım Hakkı Varlıkları10 15.522.247.769 11.906.754.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 94.333.075 79.791.006Peşin Ödenmiş Giderler7 1.359.550.980 955.359.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.261.988.341 14.970.368.921TOPLAM VARLIKLAR25.857.860.906 21.059.321.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 1.740.301.589 758.293.604Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 2.037.692.986 1.536.570.246Ticari Borçlar6 715.282.504 722.788.625İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 16.668.420 1.543.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 698.614.084 721.244.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar59.576.239 38.411.053Diğer Borçlar101.047.664 33.397.989Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 826.778.463 963.908.296Türev Araçlar21 406.678.974 53.134.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 307.101.719 196.521.937Kısa Vadeli Karşılıklar719.579.602 460.143.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.454.010 182.949.999Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar695.125.592 277.193.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.843.830 2.056.687ARA TOPLAM6.915.883.570 4.765.226.708TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.915.883.570 4.765.226.708UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 11.747.685.810 8.460.811.498Türev Araçlar21 86.898.223 1.505.350Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)308.754.626 318.913.475Uzun Vadeli Karşılıklar1.577.929.280 1.675.179.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar132.115.565 69.675.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.445.813.715 1.605.503.722Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü489.749.035 495.515.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.211.016.974 10.951.925.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.126.900.544 15.717.151.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.730.960.362 5.342.169.207Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.464.000.915 2.570.523.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -3.904.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.904.009 -3.904.009Yabancı Para Çevrim Farkları3.467.904.924 2.574.427.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-218.253.806 -42.163.181Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-218.253.806 -42.163.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.459.941 18.542.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.235.362.715 903.911.251Net Dönem Karı veya Zararı-1.328.596.135 1.333.369.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.730.960.362 5.342.169.207TOPLAM KAYNAKLAR25.857.860.906 21.059.321.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.029.616.662 4.396.346.375 151.299.768 2.630.441.893Satışların Maliyeti15 -2.644.116.314 -3.813.768.359 -684.839.765 -2.073.543.161TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-614.499.652 582.578.016 -533.539.997 556.898.732BRÜT KAR (ZARAR)-614.499.652 582.578.016 -533.539.997 556.898.732Genel Yönetim Giderleri16 -116.302.329 -128.637.008 -50.215.523 -56.237.313Pazarlama Giderleri16 -87.678.507 -156.057.915 -16.479.607 -91.353.633Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 210.052.516 58.200.741 58.710.989 40.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -415.729.482 -6.708.439 -295.578.491 -4.377.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.024.157.454 349.375.395 -837.102.629 404.971.144Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 151.441 831.930 509 372.057Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 8.322.246 6.377.780 3.725.192 3.246.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.015.683.767 356.585.105 -833.376.928 408.589.877Finansman Gelirleri19 44.685.953 44.209.236 18.385.431 12.988.227Finansman Giderleri19 -392.744.135 -293.206.698 -54.954.823 -76.374.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.363.741.949 107.587.643 -869.946.320 345.203.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35.145.814 1.542.802 -57.144.783 -21.559.747Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35.145.814 1.542.802 -57.144.783 -21.559.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.328.596.135 109.130.445 -927.091.103 323.644.129DÖNEM KARI (ZARARI)-1.328.596.135 109.130.445 -927.091.103 323.644.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.388.100 0 -727.694Ana Ortaklık Payları-1.328.596.135 110.518.545 -927.091.103 324.371.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)20 -12,98729169 1,08034077 -9,06250008 3,17165815Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar893.477.915 340.834.155 385.055.012 205.808.603Yabancı Para Çevrim Farkları893.477.915 340.834.155 385.055.012 205.808.603Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-176.090.625 116.961.154 327.363.145 -47.692.226Yabancı Para Çevrim Farkları0 -23.525.012 0 -5.992.839Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-225.757.208 181.672.501 419.696.344 -53.924.399Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-225.757.208 181.672.501 419.696.344 -53.924.399Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.666.583 -41.186.335 -92.333.199 12.225.012Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri49.666.583 -41.186.335 -92.333.199 12.225.012DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)717.387.290 457.795.309 712.418.157 158.116.377TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-611.208.845 566.925.754 -214.672.946 481.760.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -4.916.852 0 -1.626.620Ana Ortaklık Payları-611.208.845 571.842.606 -214.672.946 483.387.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868453BIST