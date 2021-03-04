***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.923.657 -330.923.657 -330.923.657Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.259.284 507.378.625 3.422.134.598 -37.610.607 3.384.523.991Transferler-31.729.006 -115.977.386 115.977.386 13.525.981 525.581.650 -507.378.625 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.771.592 457.503.847 -26.216.837 178.996.775 1.333.369.118 1.941.881.311 -1.609.113 1.940.272.198Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 -21.846.702 39.219.720 17.373.018Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.082.981 -122.929.683Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 0 0 1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)931.948 2.034.615.690 0 -26.202.150 0 0 -1.965.097.057 44.248.431 0 44.248.431Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 0 0 0 0 0 0 455.687.025 0 0 0 0 0 0 -2.972.061 0 0 0 0 0 4.609.042.699 0 0 0 -68.365.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.459.941 0 0 0 2.235.362.715 -1.965.097.057 0 5.386.417.638 0 5.386.417.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI462.719.934 3.565.566.089Dönem Karı (Zararı)-1.965.097.057 1.334.567.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.965.097.057 1.334.567.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.475.090.761 2.038.713.316Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 2.183.403.792 1.547.967.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.617.950 12.094.780Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-7 3.617.950 12.094.780Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-399.271.096 -59.419.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 29.775.897 206.807.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.504.554 -1.105.440Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -430.551.547 -265.122.170Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 554.745.306 470.630.839Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -15.417.638 -16.241.182Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -59.747.546 59.696.815Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 29.045.073Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-33 207.759.993 -5.060.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler79.818.974 331.695.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler246.309.338 -278.275.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-339.435.540 27.460.712Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.035.314 -16.655.430Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.852.694 220.884.682Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.127.796 378.281.830Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları589.812.678 3.704.977.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -127.006.316 -64.961.476Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -86.428 -227.481Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 0 -74.222.096YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-305.603.656 -539.472.224Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri24 0 623.183Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri163.951.650 -144.164.620Verilen Nakit Avans ve Borçlar-469.555.306 -395.930.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.055.720.754 -1.826.234.920Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.342.659.971 720.798.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.241.647.896 -830.070.250Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.241.647.896 -830.070.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.758.442.075 -1.375.775.278Ödenen Faiz-480.335.386 -432.731.037Alınan Faiz82.044.632 91.543.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-898.604.476 1.199.858.945Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi316.858.725 246.412.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-581.745.751 1.446.271.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 4.187.316.581 2.741.044.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 3.605.570.830 4.187.316.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35 3.605.570.830 4.187.316.581Ticari Alacaklar6 197.485.020 446.978.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 197.485.020 446.978.360Diğer Alacaklar7 91.118.025 88.182.569İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 227.927 102.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar90.890.098 88.079.717Türev Araçlar30 7.599.668 61.239Stoklar8 91.488.340 75.453.026Peşin Ödenmiş Giderler9 1.269.928.689 1.276.409.834Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 6.629.247 13.721.092Diğer Dönen Varlıklar19 88.735.013 829.576ARA TOPLAM5.358.554.832 6.088.952.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.358.554.832 6.088.952.277DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar31 234.035.538 150.906.344Diğer Alacaklar205.188.513 144.500.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 205.188.513 144.500.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 77.210.982 57.154.173Maddi Duran Varlıklar10 1.432.548.082 1.675.901.667Kullanım Hakkı Varlıkları12 19.788.996.107 11.906.754.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 111.125.949 79.791.006Peşin Ödenmiş Giderler9 1.863.012.788 955.359.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.712.117.959 14.970.368.921TOPLAM VARLIKLAR29.070.672.791 21.059.321.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31 1.741.716.857 758.293.604Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31 2.154.972.636 1.536.570.246Ticari Borçlar6 910.641.319 722.788.625İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 22.159.362 1.543.950İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar888.481.957 721.244.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 30.178.231 38.411.053Diğer Borçlar7 30.346.928 33.397.989Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 534.406.386 963.908.296Türev Araçlar30 90.228.333 53.134.363Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 191.730.990 196.521.937Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar821.336.124 460.143.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 55.106.089 182.949.999Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 766.230.035 277.193.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 116.966 2.056.687ARA TOPLAM6.505.674.770 4.765.226.708Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.505.674.770 4.765.226.708UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31 15.115.403.578 8.460.811.498Türev Araçlar30 3.838.005 1.505.350Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 316.272.170 318.913.475Uzun Vadeli Karşılıklar1.138.088.518 1.675.179.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 99.124.346 69.675.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.038.964.172 1.605.503.722Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 604.978.112 495.515.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.178.580.383 10.951.925.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.684.255.153 15.717.151.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.386.417.638 5.342.169.207Ödenmiş Sermaye20 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.606.070.638 2.570.523.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.972.061 -3.904.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -2.972.061 -3.904.009Yabancı Para Çevrim Farkları26 4.609.042.699 2.574.427.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-68.365.331 -42.163.181Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)26 -68.365.331 -42.163.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.459.941 18.542.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.235.362.715 903.911.251Net Dönem Karı veya Zararı-1.965.097.057 1.333.369.118Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.386.417.638 5.342.169.207TOPLAM KAYNAKLAR29.070.672.791 21.059.321.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.803.559.909 11.025.224.523Satışların Maliyeti21 -6.062.262.535 -8.326.180.393TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.258.702.626 2.699.044.130BRÜT KAR (ZARAR)-1.258.702.626 2.699.044.130Genel Yönetim Giderleri22 -274.563.009 -302.553.091Pazarlama Giderleri22 -168.837.261 -311.965.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 354.947.419 5.080.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -13.768.312 -27.622.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.360.923.789 2.061.983.008Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.555.377 925.185Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -208.950.014 -29.314.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 15.417.638 16.241.182FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.551.900.788 2.049.834.597Finansman Gelirleri25 398.878.172 99.535.989Finansman Giderleri25 -871.821.987 -755.105.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.024.844.603 1.394.264.730Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri59.747.546 -59.696.815Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 -60.501.004Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 59.747.546 804.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.965.097.057 1.334.567.915DÖNEM KARI (ZARARI)-1.965.097.057 1.334.567.915Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.198.797Ana Ortaklık Payları-1.965.097.057 1.333.369.118Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)28 -19,20921491 13,03394855Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.035.547.638 455.732.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 1.164.935 -2.214.490Yabancı Para Çevrim Farkları2.034.615.690 457.503.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-232.987 442.898Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -232.987 442.898Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.202.150 149.972.028Yabancı Para Çevrim Farkları0 -29.024.747Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.401.307 231.942.068Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26 -31.401.307 231.942.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.199.157 -52.945.293Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 5.199.157 -52.945.293DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.009.345.488 605.704.283TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.248.431 1.940.272.198Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.609.113Ana Ortaklık Payları44.248.431 1.941.881.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915315BIST