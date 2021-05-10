***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 5.342.169.207Transferler0 0 1.333.369.118 -1.333.369.118 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 508.422.903 -503.453.770 -401.505.032 -396.535.899 -396.535.899Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 3.082.849.912 -545.616.951 18.542.287 2.237.280.369 -401.505.032 4.945.633.308 4.945.633.308Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638Transferler0 0 -1.965.097.057 1.965.097.057 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 412.591.862 125.760.361 0 0 -933.239.330 -394.887.107 -394.887.107Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.021.634.561 57.395.030 20.459.941 270.265.658 -933.239.330 4.991.530.531 4.991.530.531Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.480.986 -571.123.626Dönem Karı (Zararı)-933.239.330 -401.505.032Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-933.239.330 -401.505.032Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler778.446.622 555.128.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 584.897.408 428.247.054Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.965.504 -1.594.442Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.965.504 -1.594.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.756.472 18.684.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.240.897 18.118.948Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler543.267 565.376Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.972.308 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 187.585.671 119.678.768Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -1.686.315 -4.597.054Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-33.940.621 -92.290.597Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-131.497 87.000.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler271.476.870 -723.217.602Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.928.083 272.275.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.524.881 -820.615.848Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.647.319 -6.264.706Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.672.924 105.913.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler285.099.273 -274.526.171Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları116.684.162 -569.593.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.116.748 -1.409.671Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-86.428 -120.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-77.911.491 -808.680.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri281.017 281.933Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.059.539 -15.031.691Verilen Nakit Avans ve Borçlar-66.132.969 -793.930.351FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.260.516 84.771.509Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri956.193.147 550.096.960Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-326.520.550 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-326.520.550 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-565.753.295 -381.343.144Ödenen Faiz-156.655.101 -106.773.485Alınan Faiz22.475.283 22.791.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.691.021 -1.295.032.226Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi316.785.647 417.326.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)283.094.626 -877.705.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.605.570.830 4.187.316.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.888.665.456 3.309.611.019Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 3.888.665.456 3.605.570.830Ticari Alacaklar6 207.806.798 197.485.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 207.806.798 197.485.020Diğer Alacaklar80.436.347 91.118.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 165.534 227.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.270.813 90.890.098Türev Araçlar21 71.743.790 7.599.668Stoklar89.768.306 91.488.340Peşin Ödenmiş Giderler7 1.407.163.522 1.269.928.689Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.275.095 6.629.247Diğer Dönen Varlıklar105.095.385 88.735.013ARA TOPLAM5.858.954.699 5.358.554.832TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.858.954.699 5.358.554.832DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar259.332.970 234.035.538Diğer Alacaklar238.682.799 205.188.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar238.682.799 205.188.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 80.466.785 77.210.982Maddi Duran Varlıklar8 1.477.434.610 1.432.548.082Kullanım Hakkı Varlıkları10 22.122.335.898 19.788.996.107Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 120.415.397 111.125.949Peşin Ödenmiş Giderler7 1.762.313.500 1.863.012.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.060.981.959 23.712.117.959TOPLAM VARLIKLAR31.919.936.658 29.070.672.791KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 2.576.681.630 1.741.716.857Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 2.504.052.160 2.154.972.636Ticari Borçlar6 919.534.036 910.641.319İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 22.189.162 22.159.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar897.344.874 888.481.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.713.876 30.178.231Diğer Borçlar21.008.389 30.346.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 688.655.920 513.935.986Türev Araçlar21 878.506 90.228.333Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 198.901.815 212.201.390Kısa Vadeli Karşılıklar872.552.047 821.336.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar62.939.320 55.106.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar809.612.727 766.230.035Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.223 116.966ARA TOPLAM7.809.052.602 6.505.674.770TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.809.052.602 6.505.674.770UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 16.772.935.643 15.115.403.578Türev Araçlar21 0 3.838.005Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 319.558.843 316.272.170Uzun Vadeli Karşılıklar1.374.689.391 1.138.088.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar99.415.264 99.124.346Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.275.274.127 1.038.964.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü652.169.648 604.978.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.119.353.525 17.178.580.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.928.406.127 23.684.255.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.991.530.531 5.386.417.638Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.018.662.500 4.606.070.638Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.972.061 -2.972.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.972.061 -2.972.061Yabancı Para Çevrim Farkları5.021.634.561 4.609.042.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)57.395.030 -68.365.331Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)57.395.030 -68.365.331Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.459.941 20.459.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları270.265.658 2.235.362.715Net Dönem Karı veya Zararı-933.239.330 -1.965.097.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.991.530.531 5.386.417.638TOPLAM KAYNAKLAR31.919.936.658 29.070.672.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.089.931.621 1.878.316.894Satışların Maliyeti15 -1.659.946.611 -1.959.276.549TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-570.014.990 -80.959.655BRÜT KAR (ZARAR)-570.014.990 -80.959.655Genel Yönetim Giderleri16 -63.930.918 -66.086.806Pazarlama Giderleri16 -36.349.002 -71.198.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 502.625 2.892.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -14.792.229 -14.061.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-684.584.514 -229.414.023Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 638.889 150.932Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.686.315 4.597.054FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-682.259.310 -224.666.037Finansman Gelirleri19 21.988.795 26.300.522Finansman Giderleri19 -306.909.436 -295.430.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-967.179.951 -493.795.629Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33.940.621 92.290.597Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33.940.621 92.290.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-933.239.330 -401.505.032DÖNEM KARI (ZARARI)-933.239.330 -401.505.032Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-933.239.330 -401.505.032Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)20 -9,12260022 -3,92479161DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar412.591.862 508.422.903Yabancı Para Çevrim Farkları412.591.862 508.422.903Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar125.760.361 -503.453.770Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)157.200.457 -645.453.552Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)157.200.457 -645.453.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.440.096 141.999.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-31.440.096 141.999.782DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)538.352.223 4.969.133TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-394.887.107 -396.535.899Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-394.887.107 -396.535.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936042BIST