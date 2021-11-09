***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 5.342.169.207Transferler1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.225.183.204 -1.225.183.204 -1.225.183.204Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.922.709.293 -174.703.013 1.748.006.280 1.748.006.280Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -3.904.009 4.497.136.302 -216.866.194 20.459.941 2.235.362.715 -1.225.183.204 5.864.992.283 5.864.992.283Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638Transferler-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.002.777.028 -1.002.777.028 -1.002.777.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)656.843.789 212.986.560 869.830.349 869.830.349Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.265.886.488 144.621.229 20.459.941 270.265.658 -1.002.777.028 5.253.470.959 5.253.470.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.082.807.497 263.690.408Dönem Karı (Zararı)-1.002.777.028 -1.225.183.204Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.002.777.028 -1.225.183.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.663.456.451 1.768.134.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.898.481.248 1.452.846.667Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-722.848 -4.365.308Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-722.848 -4.365.308Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler73.768.731 -62.513.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.380.524 -1.437.779Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-640.637 -569.202Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.028.844 -60.506.976Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 748.320.668 380.241.840Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -12.310.092 -13.925.578Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-43.845.652 -25.467.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-235.604 41.317.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler427.701.716 -168.180.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.712.780 274.455.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.073.512.753 -411.379.190Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.248.874 -13.222.933Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler791.814.685 195.946.169Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler820.863.690 -213.979.795Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.088.381.139 374.770.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.487.214 -111.053.669Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-86.428 -26.734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.335.134.729 -829.584.664Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri394.919 849.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.642.417 -50.369.609Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.294.887.231 -780.065.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.850.640.606 -670.251.674Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.060.990.286 1.871.433.931Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.105.400 -973.214.587Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.105.400 -973.214.587Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.623.103.925 -1.298.698.584Ödenen Faiz-580.397.993 -332.462.935Alınan Faiz97.257.638 62.690.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.598.313.374 -1.236.145.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi361.692.268 1.087.517.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.960.005.642 -148.628.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 3.605.570.830 4.187.316.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 6.565.576.472 4.038.687.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 6.565.576.472 3.605.570.830Finansal Yatırımlar22 186.464.532 160.917.882Ticari Alacaklar6 351.531.997 197.485.020İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 351.531.997 197.485.020Diğer Alacaklar84.490.162 91.118.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 227.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar84.490.162 90.890.098Türev Araçlar21 153.052.303 7.599.668Stoklar99.142.706 91.488.340Peşin Ödenmiş Giderler7 2.749.887.216 1.269.928.689Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.339.457 6.629.247Diğer Dönen Varlıklar180.434.755 88.735.013ARA TOPLAM10.374.919.600 5.519.472.714Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar120.175.934 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.495.095.534 5.519.472.714DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 1.078.250.053 73.117.656Diğer Alacaklar6 258.998.800 205.188.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 258.998.800 205.188.513Türev Araçlar21 39.776.009 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 92.200.763 77.210.982Maddi Duran Varlıklar8 1.352.288.814 1.432.548.082Kullanım Hakkı Varlıkları10 22.462.219.153 19.788.996.107Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 125.930.248 111.125.949Peşin Ödenmiş Giderler7 1.918.374.882 1.863.012.788TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.328.038.722 23.551.200.077TOPLAM VARLIKLAR37.823.134.256 29.070.672.791KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 5.686.378.268 3.896.689.493Ticari Borçlar6 1.732.014.320 910.641.319İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 7.737.023 22.159.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.724.277.297 888.481.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar49.931.366 30.178.231Diğer Borçlar131.284.994 30.346.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar