***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim
15.02.2022 22:58
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 4 Mart 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 04/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001987
BIST
14:012.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,87
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:0113,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0190
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
14:0115,5200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0389
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:01826,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,76
|Açılış
|: 826,26
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.523.780
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.537.032
|% 9,93
|
|DESA
|12,97
|10.495.996
|% 9,54
|
|ERSU
|6,40
|117.096.000
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.396.944
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.849.392
|% -9,87
|
|THYAO
|29,80
|4.018.388.642
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,85
|1.207.280.837
|% -0,17
|
|TUPRS
|196,30
|945.950.525
|% 0,36
|
|EREGL
|28,62
|888.964.912
|% 1,56
|
|TAVHL
|40,44
|571.812.293
|% 3,22
|
|YKBNK
|4,06
|567.661.112
|% 1,25
|
|THYAO
|29,80
|4.018.388.642
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,85
|1.207.280.837
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|217.364.956
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|83.951.106
|% 0,76
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6069
|13,6178
|% 0,15
|
|Euro
|15,5070
|15,5214
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4915
|18,5843
|% 0,35
|
|Frank
|14,7365
|14,8253
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6205
|3,6386
|% 0,23
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|12,70
|
|Altın Gr.
|826
|827
|8,11
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.464
|5.600
|77,09
|
|Yarım
|2.641
|2.709
|37,29
|
|Çeyrek
|1.325
|1.354
|18,64
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|-1,99
|