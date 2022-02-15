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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim

15.02.2022 22:58
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 4 Mart 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 04/03/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001987


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BIST En Aktif Hisseler14:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.523.780 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.537.032 % 9,93  
DESA 12,97 10.495.996 % 9,54  
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14:00 Alış Satış %  
Dolar 13,6069 13,6178 % 0,15  
Euro 15,5070 15,5214 % 0,26  
Sterlin 18,4915 18,5843 % 0,35  
Frank 14,7365 14,8253 % 0,28  
Riyal 3,6205 3,6386 % 0,23  
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14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 12,70  
Altın Gr. 826 827 8,11  
Cumhuriyet 5.488 5.571 76,00  
Tam 5.464 5.600 77,09  
Yarım 2.641 2.709 37,29  
Çeyrek 1.325 1.354 18,64  
Gümüş.Ons 23,67 23,69 0,03  
Gümüş Gr. 10,37 10,39 0,05  
B. Petrol 92,82 92,82 -1,99  
Seans Raporu 14:00
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