***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 6 Mart 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2022 31/12/2022 06/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109532BIST