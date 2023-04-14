***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2023 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının 10 Mayıs 2023, 2. çeyrek finansal sonuçlarının 14 Ağustos 2023, 3. çeyrek finansal sonuçlarının 8 Kasım 2023 tarihlerindeKamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasıplanlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 10/05/20232. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 14/08/20233. Çeyrek01/01/2023 30/09/2023 08/11/2023Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139029BIST