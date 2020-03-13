***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması3 - 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - 2019 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2019 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve görüşler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PGSUS 07.04.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 PGSUS 07.04.2020 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan MetniEK: 3 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç YönergeEK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç YönergeEK: 7 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu 03.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ile birlikte Toplantıya ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972BIST