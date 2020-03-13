***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 20:39
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.03.2020
Genel Kurul Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2019 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2019 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 07.04.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 PGSUS 07.04.2020 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7 PGSUS 07.04.2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 PGSUS 07.04.2020 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu 03.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ile birlikte Toplantıya ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972
BIST