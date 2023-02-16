***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
16.02.2023 22:43
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin süreç 16 Şubat 2023 tarihli başvuru ile yenilenmiştir. Yeni başvuruya ilişkin ayrıca açıklama yapılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114573
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.116,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.116,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,80
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8343
|18,8646
|% 0,09
|
|Euro
|20,1467
|20,1805
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5736
|22,6868
|% -0,15
|
|Frank
|20,3120
|20,4343
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0122
|5,0374
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.602
|7.667
|32,00
|
|Yarım
|3.714
|3.752
|16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,05
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem