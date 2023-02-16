***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniKayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin süreç 16 Şubat 2023 tarihli başvuru ile yenilenmiştir. Yeni başvuruya ilişkin ayrıca açıklama yapılacaktır.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114573BIST