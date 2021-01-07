***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
07.01.2021 08:51
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.12.2020 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 2.500.000.000.00- TL tutara kadar borçlanma araçlarının (tahvil veya finansman bonosu) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. 31.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki, Başvuru Formu ile birlikte ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897582
BIST
12:161.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:167,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0519
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2459
12:168,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0850
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:16448,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,59
|Açılış
|: 448,25
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.201.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.631.611
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.052.229
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.478.126
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.929.192
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|723.940.237
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|672.846.137
|% 1,15
|
|TKFEN
|18,55
|496.799.713
|% 4,39
|
|AKBNK
|7,55
|482.994.476
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|356.283.618
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|354.698.239
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|361.249.449
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|291.510.652
|% 2,78
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2569
|% -0,67
|
|Euro
|8,9187
|8,9278
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8524
|9,9018
|% -0,63
|
|Frank
|8,2010
|8,2504
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9302
|1,9399
|% -0,61
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.961
|3.036
|-57,59
|
|Yarım
|1.431
|1.468
|-27,86
|
|Çeyrek
|718
|734
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
-
12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem