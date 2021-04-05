***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
05.04.2021 14:46
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021 01.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 750.000.000.00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 01.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İhraca ilişkin nihai karar, ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak verilecektir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923318
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0766
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6749
En Düşük
9,5657
18:05457,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,13
|Açılış
|: 457,14
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,75
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|189.928.781
|% 9,99
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.341.310
|% -9,95
|
|IZFAS
|11,70
|89.087.050
|% -9,93
|
|ADESE
|3,12
|158.938.732
|% -9,83
|
|RTALB
|29,54
|703.383.069
|% 7,42
|
|JANTS
|888,60
|588.690.480
|% -1,67
|
|ODAS
|3,67
|453.579.026
|% -1,34
|
|PGSUS
|74,50
|200.193.807
|% -2,23
|
|SAYAS
|38,54
|189.928.781
|% 9,99
|
|ODAS
|3,67
|453.579.026
|% -1,34
|
|IHLGM
|1,13
|80.198.031
|% -2,59
|
|HDFGS
|5,39
|148.683.832
|% 4,05
|
|RTALB
|29,54
|703.383.069
|% 7,42
|
|AKSGY
|2,10
|36.936.901
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1443
|8,1513
|% 0,61
|
|Euro
|9,6515
|9,6678
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2641
|11,3206
|% 0,33
|
|Frank
|8,7077
|8,7602
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,60
|
|Altın Gr.
|457
|457
|7,13
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL