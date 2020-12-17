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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.12.2020 18:55



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim (İhraç Belgeleri Hakkında Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.12.2020 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 2.500.000.000.00- TL tutara kadar borçlanma araçlarının (tahvil veya finansman bonosu) yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. İhraç belgesi onayı için başvurumuz 03.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurumu görüşleri doğrultusunda 17.12.2020 tarihi itibarıyla güncellenen Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 17.12.2020.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki 17.12.2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893715


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