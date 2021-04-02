***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İçin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 17.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.04.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 750.000.000.00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 01.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi Kurumdan alındıktan sonra ayrıca ilan edilecektir. İhraca ilişkin nihai karar, ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak verilecektir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922974BIST