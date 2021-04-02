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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.04.2021 18:31



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İçin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.04.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi düzenlemeleri çerçevesinde 750.000.000.00- ABD Doları tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. Başvurumuzun onaylandığı 01.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi Kurumdan alındıktan sonra ayrıca ilan edilecektir. İhraca ilişkin nihai karar, ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak verilecektir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922974


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