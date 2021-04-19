***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.04.2021 11:39
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.04.2022
Ek Açıklamalar
Son olarak 05.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs International ve Merrill Lynch International yetkilendirilmiştir. 19.04.2021 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır. Diğer yandan, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notu B ve Fitch kredi derecelendirme notu BB- olarak beklenmektedir ve kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929068
BIST
13:291.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,50
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:298,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:299,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0421
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:29461,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,44
|Açılış
|: 461,99
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:29
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.210.740
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.795.146
|% 9,88
|
|SONME
|38,10
|2.776.866
|% 6,60
|
|BRISA
|25,34
|23.772.643
|% 6,38
|
|KUTPO
|51,30
|49.683.192
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.139.763
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.482.020
|% -9,96
|
|GARAN
|7,09
|838.741.068
|% 1,29
|
|EREGL
|18,01
|676.601.506
|% -0,83
|
|PETKM
|6,56
|492.602.850
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,19
|416.055.873
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,82
|316.912.961
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|316.912.961
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|169.051.298
|% -1,55
|
|GARAN
|7,09
|838.741.068
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,13
|230.363.428
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|92.106.977
|% -1,80
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1077
|8,1108
|% 0,28
|
|Euro
|9,7766
|9,7811
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3157
|11,3724
|% 0,36
|
|Frank
|8,8344
|8,8876
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1595
|2,1703
|% 0,46
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,81
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.043
|3.119
|3,89
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|1,88
|
|Çeyrek
|738
|754
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|0,68
|