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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

13.09.2022 19:06
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 1,66
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 9.669.034.710
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 9.509.922.526

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET 3
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? EVET
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 31,72 34.311.165 % 9,99  
PAGYO 23,12 9.239.860 % 9,99  
COSMO 43,60 543.518 % 9,99  
RODRG 40,18 3.968.739 % 9,96  
ELITE 22,32 58.445.987 % 9,95  
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13:15 Alış Satış %  
Dolar 18,2524 18,2566 % 0,04  
Euro 18,3034 18,3099 % 0,64  
Sterlin 21,0342 21,1397 % 0,59  
Frank 18,9163 19,0302 % 0,10  
Riyal 4,8413 4,8656 % 0,01  
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13:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 3,51  
Altın Gr. 1.001 1.001 1,76  
Cumhuriyet 6.730 6.832 8,00  
Tam 6.764 6.815 -1,00  
Yarım 3.296 3.332 0,00  
Çeyrek 1.653 1.665 -1,00  
Gümüş.Ons 19,58 19,60 0,26  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 0,11  
B. Petrol 93,51 93,51 0,34  
Seans Raporu 13:15
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