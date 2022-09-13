***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
13.09.2022 19:06
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 1,66
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 9.669.034.710
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 9.509.922.526
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET 3
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? EVET
13:173.352
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -75,15
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
13:1718,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
13:1718,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1145
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
13:171.000,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler13:15
|DESA
|31,72
|34.311.165
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|9.239.860
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.968.739
|% 9,96
|
|ELITE
|22,32
|58.445.987
|% 9,95
|
|ISCTR
|10,17
|1.171.360.891
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|29.211.740
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|14.526
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.215.615.478
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|32.636.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,36
|3.351.433.756
|% -7,54
|
|THYAO
|71,45
|2.585.000.993
|% 0,49
|
|ASELS
|30,84
|2.431.195.214
|% 2,80
|
|EREGL
|30,24
|1.498.801.854
|% -0,85
|
|AKBNK
|14,19
|1.401.558.295
|% -9,96
|
|EKGYO
|4,39
|1.253.835.665
|% -8,92
|
|KRDMD
|13,36
|3.351.433.756
|% -7,54
|
|YKBNK
|7,86
|1.178.013.913
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,47
|200.221.504
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,12
|122.003.084
|% 9,80
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2524
|18,2566
|% 0,04
|
|Euro
|18,3034
|18,3099
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,0342
|21,1397
|% 0,59
|
|Frank
|18,9163
|19,0302
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,01
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,51
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.730
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.764
|6.815
|-1,00
|
|Yarım
|3.296
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|93,51
|93,51
|0,34
|