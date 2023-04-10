***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 05.04.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca 2018-2022 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Gerekçeli Ana Sözleşme değişiklik tasarısı metni ekte yer almaktadır. Önerilen değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından da onaylanmıştır. Değişiklik 5 Nisan 2023 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş ve aynı tarhli Türkiye Ticaret Sicili Gazatesinde yayımlanmıştır.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 PGSUS Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 PGSUS Ana Sözleşme Tadil Metni - Onaylı.pdfEK: 3 GK TTSG 05.04.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134559BIST