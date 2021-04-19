***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.03.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. Derecelendirme kapsamında S&P şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B, görünümü durağan, Fitch şirketimizin kredi derecelendirme notunu BB- görünüm negatif olarak belirlemiştir. S&P ve Fitch tarafından şirketimiz tarafından ihraç edilecek tahvillere ilişkin derecelendirme için, S&P uzun vadeli kredi derecelendirme notu B, Fitch uzun vadeli kredi derecelendirme notu BB- olarak beklenmektedir.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929325BIST