***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirilme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalandığı 31.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu.JCR tarafından düzenlenen 14.12.2021 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA (Trk), stabil görünüm ve kısa vadeli ulusal notu A-1+ (Trk), stabil görünüm olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır ve ayrıca yatırımcı ilişkileri internet sitemizde yayımlanacaktır.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983107BIST