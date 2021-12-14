***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2021 16:39
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirketimiz adına kredi derecelendirilme notu alınması amacıyla Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalandığı 31.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu.
JCR tarafından düzenlenen 14.12.2021 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA (Trk), stabil görünüm ve kısa vadeli ulusal notu A-1+ (Trk), stabil görünüm olarak belirlenmiştir. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır ve ayrıca yatırımcı ilişkileri internet sitemizde yayımlanacaktır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983107
BIST
16:182.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:1814,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3338
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
16:1816,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3981
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
16:18837,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 18,05
|Açılış
|: 837,67
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:18
|TETMT
|275,00
|6.049.227
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.292.683
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.161.432
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.462.499
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.388.338
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.881.116
|% -7,59
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,08
|4.007.033.019
|% 6,64
|
|GARAN
|12,17
|3.140.844.672
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,78
|2.703.752.743
|% 0,77
|
|SISE
|16,36
|2.299.340.201
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,86
|1.772.107.049
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,69
|1.347.515.067
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,86
|1.772.107.049
|% -1,03
|
|TSKB
|1,69
|774.562.679
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,23
|425.323.452
|% -2,38
|
|GARAN
|12,17
|3.140.844.672
|% 0,08
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7183
|14,7301
|% 2,32
|
|Euro
|16,5907
|16,6107
|% 2,46
|
|Sterlin
|19,4284
|19,5259
|% 2,38
|
|Frank
|15,8369
|15,9323
|% 2,12
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 2,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,07
|
|Altın Gr.
|837
|837
|17,51
|
|Cumhuriyet
|5.565
|5.649
|157,00
|
|Tam
|5.531
|5.675
|151,79
|
|Yarım
|2.673
|2.745
|73,43
|
|Çeyrek
|1.341
|1.372
|36,72
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,15
|
|B. Petrol
|72,63
|72,63
|-1,07
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33HEDEF
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 600, 937 adet işlem
-
16:31YGGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 370 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 27 artarak (% 1.16 ) 1, 946
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, NIBAS, DOBUR, HEDEF, DOGUB, EUHOL, PKENT, EPLAS, VANGD