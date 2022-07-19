***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.07.2022 12:34
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız "KAP-Kredi Derecelendirmesi Şablonu" kullanılarak yeniden duyurulmaktadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ("Fitch"), Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B+ olarak güncellemiştir. Fitch tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Şirketimizin son olarak 15.04.2022 tarihinde güncellenen uzun vadeli kredi derecelendirme notu (IDR) B+ (negatif görünüm) olarak korunmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046301
BIST
13:162.485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 33,99
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.489
En Düşük
2.448
13:1617,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1508
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5832
En Düşük
17,4264
13:1618,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3229
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:16968,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,43
|Açılış
|: 968,98
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,37
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:15
|KLRHO
|12,55
|13.495.952
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.816.400
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|121.459.316
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.375.534
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,41
|22.792.416
|% -4,56
|
|PENTA
|407,60
|26.126.996
|% -4,32
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|KARYE
|14,42
|19.838.322
|% -2,96
|
|DERHL
|8,60
|29.011.181
|% -2,93
|
|THYAO
|50,50
|2.353.905.739
|% 1,04
|
|EKGYO
|3,14
|900.461.062
|% 5,72
|
|SISE
|20,84
|834.881.676
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,50
|665.418.480
|% 2,51
|
|ODAS
|3,58
|527.622.814
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,14
|900.461.062
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,50
|665.418.480
|% 2,51
|
|ODAS
|3,58
|527.622.814
|% 2,58
|
|TSKB
|2,19
|119.505.194
|% 2,34
|
|THYAO
|50,50
|2.353.905.739
|% 1,04
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5714
|17,5760
|% 0,82
|
|Euro
|18,0277
|18,0428
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0852
|21,1910
|% 1,34
|
|Frank
|18,0847
|18,1936
|% 1,64
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,31
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.552
|6.623
|-1,00
|
|Yarım
|3.193
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,39
|