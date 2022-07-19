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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

19.07.2022 12:34
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız "KAP-Kredi Derecelendirmesi Şablonu" kullanılarak yeniden duyurulmaktadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ("Fitch"), Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B+ olarak güncellemiştir. Fitch tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Şirketimizin son olarak 15.04.2022 tarihinde güncellenen uzun vadeli kredi derecelendirme notu (IDR) B+ (negatif görünüm) olarak korunmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046301


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IMASM 63,35 9.816.400 % 9,98  
UFUK 84,90 1.546.491 % 9,97  
RTALB 10,16 121.459.316 % 9,96  
DESPC 11,81 7.375.534 % 9,96  
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Euro 18,0277 18,0428 % 1,86  
Sterlin 21,0852 21,1910 % 1,34  
Frank 18,0847 18,1936 % 1,64  
Riyal 4,6658 4,6892 % 0,62  
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Altın Ons 1.714 1.715 5,31  
Altın Gr. 969 969 9,70  
Cumhuriyet 6.524 6.624 11,00  
Tam 6.552 6.623 -1,00  
Yarım 3.193 3.237 4,00  
Çeyrek 1.601 1.619 3,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 0,18  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,17  
B. Petrol 106 106 -0,39  
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