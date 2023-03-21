***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.03.2023 16:23
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız "KAP-Kredi Derecelendirmesi Şablonu" şablonu kullanılarak yeniden duyurulmaktadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından düzenlenen kredi derecelendirmemiz gözden geçirilmiştir. Buna göre Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA+ (tr), stabil görünüm ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (tr), stabil görünüm olarak belirlenmiştir.
Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126749
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0294
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1766
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.192,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -17,62
|Açılış
|: 1.192,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0224
|19,0290
|% 0,13
|
|Euro
|20,5035
|20,5240
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,1251
|23,2410
|% -0,64
|
|Frank
|20,5249
|20,6486
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0485
|5,0739
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.191
|-18,78
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.052
|8.144
|-98,00
|
|Yarım
|3.947
|3.985
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.974
|1.993
|-23,00
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,17
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM