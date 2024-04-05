***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.04.2024 15:11
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ("Fitch"), Şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (IDR) BB- (durağan görünüm) ve şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BB- olarak teyit etmiştir. Şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu AAA(tur) (durağan görünüm) korunmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268445
BIST
'
16:199.472
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 343,06
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.472
16:1931,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0422
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1934,5416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1155
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4897
16:192.360,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.360,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:17
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.853
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|110.923.494
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|93.617.270
|% 9,96
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|TRILC
|17,01
|192.575.717
|% -4,92
|
|MEDTR
|28,94
|77.445.716
|% -3,66
|
|TARKM
|551,00
|300.882.747
|% -3,33
|
|ODINE
|69,85
|2.286.856.501
|% -0,07
|
|OYAKC
|56,85
|814.683.101
|% 0,62
|
|AGROT
|34,98
|738.517.941
|% 1,39
|
|OBAMS
|46,86
|699.706.270
|% 5,54
|
|ASTOR
|93,40
|661.743.120
|% 3,84
|
|ODINE
|69,85
|2.286.856.501
|% -0,07
|
|MOGAN
|16,53
|526.777.306
|% 3,96
|
|AGROT
|34,98
|738.517.941
|% 1,39
|
|QUAGR
|3,92
|66.008.550
|% 2,62
|
|PSGYO
|6,23
|97.809.906
|% 3,32
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9301
|31,9388
|% 0,13
|
|Euro
|34,4940
|34,5341
|% -0,35
|
|Sterlin
|39,9655
|40,1658
|% -0,07
|
|Frank
|35,0896
|35,2655
|% -0,02
|
|Riyal
|8,4718
|8,5143
|% 0,44
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,68
|26,71
|% 0,66
|
|Platin
|919,91
|921,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,73
|1.003,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,09
|91,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,25
|2.293,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32TEKTU
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 252, 831 adet işlem
-
16:31KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 760 adet işlem
-
16:30XU100
Endeks 9, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 56 üstünde . İşlem hacmi 81, 641.00 milyon TL de
-
16:30DESA
Yüzde 8.35 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 871 adet işlem
-
16:29BERA
Yüzde 9.06 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 845, 874 adet işlem