***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılında, büyük çoğunluğu video-konferans yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar için organize edilen 9 yatırımcı organizasyonuna katılım sağlanmış, toplamda 110 adet yatırımcı görüşmesi gerçekleştirilmiş, ayrıca 4 adet finansal sonuçlara ilişkin telekonferans düzenlenmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıGenel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer almaktadır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920041Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul belgeleri eş zamanlı olarak İngilizce olarak yayımlanmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları2020 yılında bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2020 yılında bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2020 yılında bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567869Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıPegasus Ana Sözleşmesi Madde 17/1/e.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanları toplantıya gözlemci olarak katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 62,911.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2021 tarih ve 706 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21’inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde Şirketin 2020 yılını dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir karın oluşmadığı tespit edildi. Başka söz alan olmadı. Dağıtılabilir kar oluşmadığından gerekli bilgilendirme yapılarak gündem maddesi kapsamında dönem zararının geçmiş yıllar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928399Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı15/04/2021 0 % 76,861 % 0,001 % 76,86 http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/genel-kurullar http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim/genel-kurullar 11 146 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936045BIST