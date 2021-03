***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









2020 yılında, büyük çoğunluğu video-konferans yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar için organize edilen 9 yatırımcı organizasyonuna katılım sağlanmış, toplamda 110 adet yatırımcı görüşmesi gerçekleştirilmiş, ayrıca 4 adet finansal sonuçlara ilişkin telekonferans düzenlenmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıGenel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer almaktadır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul belgeleri eş zamanlı olarak İngilizce olarak yayımlanmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları2020 yılında bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2020 yılında bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2020 yılında bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567869Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıPegasus Ana Sözleşmesi Madde 17/1/e.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanları toplantıya gözlemci olarak katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 62,911.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarih ve 680 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2019 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21?inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde 2019 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının teklif edildiği görüldü. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttp://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/pegasus-07042020-gk-toplanti-tutanagi_949/view.aspxBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı07/04/2020 0 % 69,662 % 0,001 % 69,661 Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar 11 146 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI VE 6/B - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMALARI VE RAPORLARI HAKKINDA BİLGİFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı4/J - GEÇMİŞ DÖNEMDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELERKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurulsal Yönetim / Politikalar / Ücret ve Tazminat Politikası & Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar / Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 33,33 4 10İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi28.08.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıEvet (Yes)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulumuz tarafından Ali İsmail SABANCI - Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Yönetim Kurulunda imza yetkisini kullanan iki üye olarak belirlenmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı45Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası4/C- PEGASUS'TAKİ İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜYönetim kurulu başkanının adıAli İsmail SABANCIİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet Tevfik NANEYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarKadın üyelerin sayısı ve oranıSayı: 1 Oran: %12,5Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı ndan Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıALİ İSMAİL SABANCI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2005 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/12/2006 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)SERTAÇ HAYBAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2005 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)MEHMET CEM KOZLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/04/2013 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/07/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)STEPHEN MARK GRIFFITHS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/11/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)MICHAEL GLYN POWELL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)AGAH UĞUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/08/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828972 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıPegasus Etik Kurulu adına Baş İç DenetçiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttp://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/is-etigi-kurallari_93/view.aspx3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüPegasus kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması uygulamasını Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiPegasus Kurumsal İnternet Sitesi / KariyerPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi - Özet Bilgiİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / PolitikalarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalarİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerPegasus Ahlaki Davranış Rehberi düzenlemeleri gereği "çalışanlarımızın kamu ile ilişkilerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamaları, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, rüşvet veya hediye vermeleri veya teklif etmeleri ve benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kabul edilmez."İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıTicari Sicil Bilgileri: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Ticari Sicil Bilgileri Ortaklık ve Sermaye Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Yönetim ve Organizasyon Esas Sözleşme: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Esas Sözleşme Değişiklikliği ile İlgili Bilgiler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Değişiklikleri İmtiyazlı Pay Olmadığı Bilgisi: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / İmtiyazlı Paylar Özel Durum Açıklamalarına Ulaşılması için Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden KAP'a Bağlantı Verilmiştir. Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Yatırımcı Paketi / Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları : Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Operasyonel ve Finansal Veriler İzahname ve Halka Arz Sirküleri ve Benzer Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzahname ve Halka Arz Sirküleri & Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzAir Şirket Birleşmesi Genel Kurullara İlişkin Bilgi ve Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar Politikalar: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar Sıkça Sorulan Sorular: Pegasus Yatırımcı İlişkileri Internet Sitesi / Hakkımızda / Sıkça Sorulan SorularKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıEK-2 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2020 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLERb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARIc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARIç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4/G - ŞİRKET FAALİYETLERİNE ETKİSİ OLABİLECEK ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELERd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4/H - PEGASUS ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLERe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1/G - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN PEGASUS İLE KENDİLERİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIKLARI İŞLEMLER VE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ İLE PEGASUS TARAFINDAN ALINAN YATIRIM DANIŞMANLIĞI, DERECELENDİRME VE BENZER HİZMETLERİN ÇIKAR ÇATIŞMASINA YOL AÇMADIĞI HAKKINDA BİLGİf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4/D - PEGASUS'UN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLERg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı7/A - MENFAAT SAHİPLERİNE YÖNELİK UYGULAMALARİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu1 HaftaKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıPegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Komiteler ve Çalışma EsaslarıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı1/H: YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARIKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724163Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) H. Zeynep Bodur OKYAY Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Agah UĞUR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Stephen M. GRIFFITHS Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M.Cem KOZLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Michael G. POWELL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ömer L. ÖMERBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Agah UĞUR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sertaç HAYBAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa TERCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915318BIST