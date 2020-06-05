***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
05.06.2020 14:11
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/06/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/06/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirilme notunun yeni bir dönem için alınması amacıyla Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 05.06.2020 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmış, konu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849409
BIST
15:29109.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 347,11
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:296,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:297,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:29370,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,67
|Açılış
|: 370,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,08
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.091.637
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.948.161
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.494.177
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.294.858
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,35
|3.250.163
|% -6,45
|
|THYAO
|12,71
|615.088.017
|% 0,95
|
|GARAN
|8,16
|473.207.848
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,90
|385.281.230
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|328.340.769
|% -1,55
|
|ASELS
|31,86
|302.042.035
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,63
|165.776.778
|% -1,81
|
|PETKM
|3,80
|328.340.769
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|112.458.748
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|86.762.653
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|228.830.837
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5642
|8,6072
|% 1,00
|
|Frank
|7,0424
|7,0848
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-22,22
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|-13,60
|
|Tam
|2.476
|2.501
|-17,70
|
|Yarım
|1.208
|1.223
|-6,80
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,50
|41,50
|1,52
|