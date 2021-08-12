***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi04/06/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi04/06/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/08/2021AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 19 Ağustos 2020 tarihinde açıklamış olduğumuz ve 96,30 (10 üzerinden 9,63) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 12 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 96,80 (10 üzerinden 9,68) olarak güncellenmiştir.Türkçe rapor ekte yer almaktadır. Raporun Türkçe ve İngilizce tam metnine Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemiz (www.pegasusyatirimciiliskileri.com) üzerinden erişim sağlanacaktır.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,9 96,84 99 96,53 96,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957476BIST