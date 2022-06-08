***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.06.2022 18:20
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2021
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirilme notunun yeni bir dönem için alınması amacıyla Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 03.06.2022 tarihinde yeni bir sözleşme imzalandığı 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu. Mevcut derecelendirme notumuzun geçerlilik başlangıç tarihi yukarıda 12.08.2021 olarak düzeltilmiştir.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036137
BIST
18:052.540
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
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|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
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|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
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|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
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|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
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|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
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|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
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|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
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|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
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|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
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|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
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|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
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|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
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|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
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|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
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|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,0523
|17,1231
|% 2,20
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|Euro
|18,2963
|18,4426
|% 2,61
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|Sterlin
|21,3616
|21,4687
|% 1,59
|
|Frank
|17,4344
|17,5394
|% 1,62
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|Riyal
|4,5393
|4,5620
|% 1,94
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.855
|1.855
|2,66
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|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,43
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
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|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,16
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|B. Petrol
|124
|124
|3,20
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