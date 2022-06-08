***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim ŞirketiSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi03/06/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi03/06/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/08/2021AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirilme notunun yeni bir dönem için alınması amacıyla Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 03.06.2022 tarihinde yeni bir sözleşme imzalandığı 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu. Mevcut derecelendirme notumuzun geçerlilik başlangıç tarihi yukarıda 12.08.2021 olarak düzeltilmiştir.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036137BIST