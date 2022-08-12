***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.08.2022 11:59
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklamış olduğumuz ve 96,80 (10 üzerinden 9,68) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 12 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 97,10 (10 üzerinden 9,71) olarak güncellenmiştir.
Türkçe rapor ekte yer almaktadır. Raporun Türkçe ve İngilizce tam metnine Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemiz (www.pegasusyatirimciiliskileri.com) üzerinden erişim sağlanacaktır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,59 97,39 99,06 97,23 97,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054967
BIST