***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)
09.11.2020 23:47
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
Açıklamalar
Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) içerisinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak 2020 yılı birinci çeyreğindeki gelişmeler doğrultusunda güncelleme yapılmıştır. Uyum Durumunda değişiklik bulunmamaktadır. 4.5.5'inci maddenin açıklama bölümünde Yönetim Kurulu komite ve bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı güncellenmiştir.
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Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.3. GENEL KURUL
1.4. OY HAKKI
1.5. AZLIK HAKLARI
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.7. PAYLARIN DEVRİ
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.2. FAALİYET RAPORU
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Pegasus Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşmakta ve bünyesinde üç komiteyle faaliyet göstermektedir. Sekiz üyemizin üçü bağımsız, altısı icrada görev almayan üye olarak ilkelerde zorunlu tutulan komitelerde başkan ve/veya üye olarak görev alabilmektedir. Bu nedenle bağımsız/icrada görev almayan üyelerin bir kısmı birden fazla komitede görev almaktadır. Ancak her bir yönetim kurulu üyesi tek bir komiteye başkanlık yapmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887669
BIST