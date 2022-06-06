***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiŞirket aktifleri içerisinde yer alan dört adet B737-800NG ticari yolcu uçağıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli73.500.000 ABD Doları (03/06/2022 TCMB USD/TRY kuru karşılığı 1.211.022.750 TL)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)11Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1.184Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)3 (satışa konu uçakların sınıflandırıldığı kullanım hakkı varlıkları değeri de hesaplamada dikkate alınmıştır)Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)Satılan duran varlıklar 31.03.2022 tarihli finansal tablolarda kullanım hakkı varlığı olarak sınıflandırılmıştır.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)11Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatışa konu uçakların tamamının 31.07.2022 tarihine kadar teslimi öngörülmektedir.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiFilo kapasitesine yönelik yürütülen yönetim aksiyonları kapsamında gerçekleştirilecek işlemin şirketin likiditesine olumlu etkisi beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıMaddi duran varlık satışından kar elde edilmesi öngörülmekle birlikte kar tutarı satışa konu uçakların teslim tarihi itibarıyla kesin olarak hesaplanarak şirket kayıtlarına yansıtılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatı karı şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafSiskin Aviation Limited, Wren Aviation Limited, Magpie Aviation Limited, Jackdaw Aviation LimitedKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/06/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa şartları gözetilerek pazarlık yoluyla tespit edilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYasal zorunluluk bulunmadığından SPK düzenlemeleri uyarınca değerleme çalışması yapılmamıştır. Satış bedelinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştği değerlendirilmektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035025BIST