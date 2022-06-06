***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
06.06.2022 20:24
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Şirket aktifleri içerisinde yer alan dört adet B737-800NG ticari yolcu uçağı
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
73.500.000 ABD Doları (03/06/2022 TCMB USD/TRY kuru karşılığı 1.211.022.750 TL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
11
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1.184
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
3 (satışa konu uçakların sınıflandırıldığı kullanım hakkı varlıkları değeri de hesaplamada dikkate alınmıştır)
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
Satılan duran varlıklar 31.03.2022 tarihli finansal tablolarda kullanım hakkı varlığı olarak sınıflandırılmıştır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
11
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satışa konu uçakların tamamının 31.07.2022 tarihine kadar teslimi öngörülmektedir.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Filo kapasitesine yönelik yürütülen yönetim aksiyonları kapsamında gerçekleştirilecek işlemin şirketin likiditesine olumlu etkisi beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Maddi duran varlık satışından kar elde edilmesi öngörülmekle birlikte kar tutarı satışa konu uçakların teslim tarihi itibarıyla kesin olarak hesaplanarak şirket kayıtlarına yansıtılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satı karı şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Siskin Aviation Limited, Wren Aviation Limited, Magpie Aviation Limited, Jackdaw Aviation Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/06/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa şartları gözetilerek pazarlık yoluyla tespit edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal zorunluluk bulunmadığından SPK düzenlemeleri uyarınca değerleme çalışması yapılmamıştır. Satış bedelinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştği değerlendirilmektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035025
BIST