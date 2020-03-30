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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2020 08:19
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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.02.2020 tarihinden itibaren Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve yabancı ülkelerin resmi otoritelerinin COVID-19 Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler doğrultusunda yabancı ülkelere yapılacak seferlere uçuş kısıtlamaları getirilmiştir. SHGM tarafından http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/Covid-19/Ucus-Durdurma-Tablosu.pdf adresinden yayımlanan liste kapsamındaki kısıtlamalar dahilinde tüm yurt dışı seferlerimiz zorunlu olarak durdurulmuştur. Diğer yandan COVID-19 Korona Virüsü için alınan ek tedbirler doğrultusunda SHGM'nin talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz de durdurulmuştur.
Şirketimiz, tüm dünyayı ve özellikle küresel çapta havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının operasyonel ve finansal risklerine yönelik tedbirleri planlamakta ve uygulamaktadır. Faaliyetlerimiz hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya yönelik düzenlemelerine uygun pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833058


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