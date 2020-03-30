***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 08:19
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.02.2020 tarihinden itibaren Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve yabancı ülkelerin resmi otoritelerinin COVID-19 Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler doğrultusunda yabancı ülkelere yapılacak seferlere uçuş kısıtlamaları getirilmiştir. SHGM tarafından http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/Covid-19/Ucus-Durdurma-Tablosu.pdf adresinden yayımlanan liste kapsamındaki kısıtlamalar dahilinde tüm yurt dışı seferlerimiz zorunlu olarak durdurulmuştur. Diğer yandan COVID-19 Korona Virüsü için alınan ek tedbirler doğrultusunda SHGM'nin talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz de durdurulmuştur.
Şirketimiz, tüm dünyayı ve özellikle küresel çapta havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının operasyonel ve finansal risklerine yönelik tedbirleri planlamakta ve uygulamaktadır. Faaliyetlerimiz hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya yönelik düzenlemelerine uygun pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833058
BIST
10:0787.191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -934,02
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.129
En Düşük
86.815
10:076,5205
En Yüksek
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|: 1,10%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,4403
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 339,98
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|: 338,06
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340,30
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,36
|11.359
|% 9,68
|
|IZFAS
|1,52
|15.200
|% 9,35
|
|OSMEN
|7,10
|554
|% 9,23
|
|SNKRN
|1,99
|215.189
|% 8,74
|
|FRIGO
|9,19
|92.424
|% 8,63
|
|GLRYH
|2,16
|149.714
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|156.966
|% -9,90
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|PGSUS
|31,72
|28.287.789
|% -8,16
|
|MRSHL
|41,52
|18.140
|% -6,78
|
|SASA
|7,50
|33.483.337
|% 3,31
|
|PGSUS
|31,72
|28.287.789
|% -8,16
|
|THYAO
|8,55
|28.109.326
|% -3,50
|
|GARAN
|7,87
|26.146.327
|% -0,13
|
|ECILC
|5,25
|23.692.217
|% 3,35
|
|IHLGM
|0,89
|7.392.672
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,13
|7.967.279
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,46
|2.541.337
|% -2,13
|
|TSPOR
|2,69
|14.187.199
|% 3,86
|
|ECILC
|5,25
|23.692.217
|% 3,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0505
|8,0908
|% 0,61
|
|Frank
|6,8028
|6,8437
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7322
|1,7409
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,87
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,90
|13,96
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,07
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|-1,43
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