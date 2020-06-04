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***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.06.2020 13:42
GÜNCEL HABERLER



***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarımızın zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğu kamuya duyurulmuştu. Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dış hat uçuşları ile ilgili olarak kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılması beklenmekte olup hazırlıklarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849082


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