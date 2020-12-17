***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 18:55
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 17.12.2020 tarihinde kabul edilen "Pegasus Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası" metni ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893717
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7073
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0953
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,6885
18:059,4587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0518
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4365
18:05466,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,88
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7015
|7,7073
|% -1,22
|
|Euro
|9,4541
|9,4587
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,4257
|10,4780
|% -0,70
|
|Frank
|8,6753
|8,7276
|% -1,16
|
|Riyal
|2,0479
|2,0581
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|19,49
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,50
|51,50
|0,43
|