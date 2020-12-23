***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 09:46
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Air Lease Corporation (ALC) arasında filomuzda yer alan dört adet Boeing 737-800NG uçağın mülkiyetinin ALC'ye devri ve ayrıca ALC'den bir adet Airbus 321-200neo uçağın kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda dört adet Boeing 737-800NG uçağın 2021 yılı içerisinde filomuzdan çıkışı planlanmaktadır. Kiralanacak A321-200neo uçağın filomuza 2023 yılında katılması öngörülmektedir. Söz konusu işlemler, devam eden filo ve kapasite planlama çalışmalarımız kapsamında, filomuzu genç ve verimli yeni nesil uçaklar ile geliştirme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Filo planlamamızdaki güncel gelişmeler üçer aylık finansal raporlama dönemleri itibarıyla ve SPK'nın özel durum açıklamalarına yönelik düzenlemeleri doğrultusunda değeri belirlenen eşiklerin üzerinde gerçekleşen işlemler için münferiden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ancak ALC'nin 22.12.2020 tarihli Basın Duyurusu üzerine yatırımcılarımızın eşit şartlarda bilgilendirilmesi için bu açıklama yapılmaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894367
BIST
12:301.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:307,6489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:309,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2956
12:30460,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,31
|Açılış
|: 460,28
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,43
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:30
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.628.406
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.833.760
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.649.360
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.719.163
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|229.327.596
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|628.851.966
|% 1,62
|
|GARAN
|10,06
|625.752.181
|% 0,20
|
|SISE
|7,17
|424.521.052
|% 0,56
|
|OYAKC
|8,65
|419.283.799
|% 1,88
|
|THYAO
|12,48
|378.889.844
|% 0,48
|
|TSKB
|1,88
|628.851.966
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|252.578.517
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|347.569.528
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,53
|334.779.609
|% 5,42
|
|YYAPI
|1,89
|136.212.509
|% 6,18
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6437
|7,6489
|% -0,14
|
|Euro
|9,3279
|9,3366
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,2425
|10,2939
|% 0,42
|
|Frank
|8,5706
|8,6222
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,08
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|8,92
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-13,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|-12,50
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|-6,05
|
|Çeyrek
|735
|752
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,62
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-0,17
|