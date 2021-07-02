***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 20:23
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%50 iştirak payına sahip olduğumuz Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. tarafından bir kısım Hitit Bilgisayar paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Halka arz işlemleri ve bu doğrultuda hazırlanacak pay izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945987
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0255
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,67
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6916
|8,6988
|% 0,56
|
|Euro
|10,3065
|10,3167
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,9780
|12,0381
|% 0,93
|
|Frank
|9,3942
|9,4508
|% 0,93
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|6,96
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de