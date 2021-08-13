***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 18:46
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı Temmuz ayı trafik verileri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958097
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,38
|Açılış
|: 487,74
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5373
|8,5399
|% -0,01
|
|Euro
|10,0400
|10,0500
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8005
|11,8597
|% 0,35
|
|Frank
|9,2833
|9,3392
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2703
|2,2817
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|24,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,16
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,34
|