***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 18:58
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, son iki yıl içerisinde filomuzdan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde bulundurarak, genç, yakıt tüketimi ve birim maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda kamuya açıklamış olduğumuz ve 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma konu altı adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2024 yılında başlayacak şekilde filoya katılması öngörülmektedir.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971495
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|THYAO
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|1.151.450.047
|% -1,72
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|FROTO
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|KRDMD
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|731.931.063
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|EKGYO
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|EKGYO
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|YKBNK
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|550.289.881
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|GARAN
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|1.828.653.339
|% 2,61
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|KRDMD
|7,20
|731.931.063
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|Alış
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|3.577
|23,00
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|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
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|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
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|Çeyrek
|851
|870
|5,98
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|Gümüş.Ons
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|23,70
|0,47
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|7,08
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